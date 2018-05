Danni causati dal maltempo: si avvicina la scadenza per la richiesta

La Regione Emilia Romagna ha richiesto una ricognizione dei fabbisogni finanziari ai Comuni che hanno subito danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive durante le avversità atmosferiche dei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a dicembre 2017.

Tra questi rientra anche il Comune di Ravenna che ha pertanto reso disponibili le schede di censimento da compilare e presentare a cura degli aventi titolo entro il 31 maggio 2018. In analogia con le precedenti ricognizioni, sebbene non prevista dall’ordinanza ministeriale 511/2018, la ricognizione si estende anche ai beni mobili e mobili registrati privati e alle attività agricole. I cittadini che avevano provveduto a presentare documenti per la prima ricognizione speditiva già effettuata dall’Amministrazione dovranno comunque presentare le nuove schede compilate. Si rammenta che la presentazione delle schede non darà diritto automatico a rimborsi. I contenuti delle schede saranno verificati a campione, in merito al nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso ed anche in merito alla conformità normativa dei fabbricati danneggiati.

Il comune di Ravenna ha messo a disposizione un apposito ufficio al quale ci si può rivolgere per consulenza telefonica, assistenza e qualsiasi chiarimento per la compilazione e presentazione delle domande, telefonando ai numeri 0544482088 e 0544482475, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le schede e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito internet del Comune di Ravenna, nelle notizie di copertina, alla cartella “Eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017: entro il 31 maggio presentazione delle schede da parte dei cittadini che hanno subìto danni”.