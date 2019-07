Danni da maltempo: come presentare la richiesta di contributi

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha definito modalità e tempi di presentazione delle domande per la richiesta di contributi per i danni subiti a causa del maltempo, da soggetti privati e attività produttive, nei periodi compresi tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018 e il 27 ottobre e il 5 novembre 2018. Il rimborso può essere richiesto per danni ad abitazioni, beni mobili contenuti nelle abitazioni e attività produttive.

La domanda va presentata al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati entro il 31 luglio 2019. Le domande vanno presentate con le seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it; consegnate a mano al Comune di riferimento; consegnate a mano presso il Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza). Non sono previsti rimborsi per gli autoveicoli. I contributi rivolti alle aziende del settore agricoltura colpite dagli stessi episodi di maltempo saranno invece oggetto di successivi bandi regionali. Nelle domande dovrà essere indicato esplicitamente il nesso di causalità con uno degli eventi calamitosi dei due periodi sopracitati. Modulistica, bandi e altre informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per chiarimenti e ulteriori informazioni i cittadini di tutti i Comuni dell’Unione possono inoltre rivolgersi agli uffici del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza – tel. 0546691359/0546691316).