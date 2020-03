Dantedì, un video per celebrare “La Commedia in Bottega”

Mercoledì 25 marzo si celebra il primo “Dantedì”, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il 25 marzo è, infatti, il giorno che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’Aldilà raccontato nella Divina Commedia.

Data la situazione di emergenza in cui si trova il nostro Paese e l’obbligo di restare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus, le mosaiciste associate a CNA hanno deciso di celebrare questa giornata con un video racconto del progetto “La Commedia in Bottega”, un commento visivo all’opera del poeta realizzato con la tecnica del mosaico.

Il video raccoglie e commenta una selezione delle opere realizzate per “Inferno in Bottega” e “Purgatorio in Bottega”, realizzate rispettivamente nel 2017 e 2019, aspettando l’edizione del 2021 sul Paradiso.

Al video si aggiunge anche il saluto delle mosaiciste aderenti al progetto, un modo per celebrare questa occorrenza anche se a distanza e per invitare tutti all’appuntamento con “Il Paradiso in Bottega”, nell’autunno del 2021. Entrambi i video sono online sulla pagina Facebook “La Commedia in Bottega” e sulla pagina “CNA Ravenna”.