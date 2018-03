Darsena multietnica: nasce il nuovo Osservatorio sociale Auser

Verrà inaugurato giovedì 8 marzo alle 10 il nuovo Osservatorio sociale Auser di via Eraclea 33, nato dalla collaborazione tra Acer e il Comune di Ravenna con lo scopo di sviluppare attività di promozione e inclusione sociale a favore della popolazione residente nel quartiere Darsena. Il progetto vuole favorire rapporti di vicinato, condividere esperienze e saperi, costruire rapporti intergenerazionali, promuovere interessi sociali e culturali e supportare le famiglie in condizione di difficoltà per risolvere le necessità quotidiane. Al termine della cerimonia, alla quale interverranno Valentina Morigi, assessore del Comune di Ravenna, Emanuela Giangrandi, Presidente di Acer e Mirella Rossi, Presidente di Auser Ravenna, Auser offrirà un buffet a tutti gli intervenuti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.