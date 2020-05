In Darsena le meraviglie della coltivazione idroponica

Venerdì 29 dalle 17:30 alle 19.30 e sabato 30 maggio dalle 10.00 alle 12.00 presso la Darsena Pop-Up in via Dell'Almagià si potranno scoprire le meraviglie della coltivazione idroponica, realizzata dai ragazzi dell'Istituto Agrario Perdisa che con il progetto Darsena Grow Up hanno allestito una serra in un container dismesso. Con basilico all'anice e alla cannella, ad esempio, le insalate avranno un sapore nuovo e si potranno assaggiare i frutti di Push The Green, azienda che lavora sulle tematiche principali di salute, ambiente ed economia del territorio attraverso un nuovo modello di consumo alimentare, chiamato Distribuzione Territoriale Organizzata. L'intento è di formare un gruppo di acquisto consapevole proprio per il quartiere ed i lavoratori della Darsena.

Il progetto Darsena Grow-Up fa parte delle soluzioni per rispondere con sempre più efficacia alle esigenze della produzione a Km. zero, con l'intento di fornire un contributo vegan al consumo alimentare. Anche per questo viene organizzato il confronto diretto con il pubblico, in modo da esplorare da "dietro le quinte" il mondo della produzione, naturalmente con tutte le cautele imposte dalle normative di distanziamento di sicurezza Covid 19.

Tutti i giovedì successivi - dalle 17.30 alle 19.30 - gli iscritti al Gruppo di acquisto potranno recarsi presso il punto di distribuzione di Darsena Grow-Up per il ritiro dei prodotti precedentemente ordinati, compresi quelli da coltura idroponica appena raccolti a pochissimi metri di distanza.