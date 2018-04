Dava esami all'Università in orario di lavoro: condannato Capitano della Guardia di finanza

Il gup di Aosta ha condannato in primo grado a due anni di reclusione il capitano della Guardia di finanza Oronzo Russo, attualmente in servizio a Ravenna. L'uomo, come riporta l'Ansa, era accusato di truffa all'amministrazione militare, peculato d'uso e falso ideologico. In base alle indagini, infatti, Russo avrebbe svolto una decina di viaggi da Aosta a Torino con l'auto di servizio e in orario di lavoro, a cavallo tra il 2013 e il 2014, per sostenere esami all'Università. Insieme a lui sono stati condannati anche altri tre finanzieri in servizio ad Aosta che, secondo l'accusa, lo avrebbero accompagnato nelle 'trasferte' nella città sabauda. Le indagini erano iniziate a seguito degli accertamenti delegati dalla Procura militare al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Aosta.