Davide Cassani tra i disastri del bellunese: "Qua tutti lavorano per ritrovare la normalità"

"I Serrai di Sottoguda erano un paradiso, una delle strade più belle che io abbia percorso in bici: una vista che ti toglieva il fiato, quasi un sentiero d’asfalto che saliva fiancheggiando il ruscello. Un tutt’uno con la natura. Ora quella strada non c'è più". L'ex ciclista faentino Davide Cassani, ct della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Emilia Romagna, in un post sulla sua pagina Facebook ha espresso vicinanza a coloro che in questi giorni stanno vivendo il dramma del maltempo nel bellunese, in particolar modo ricordando le pedalate lungo i Serrai di Sottoguda, oggi completamente cancellati.

"Spazzata via da una bomba d’acqua che ha messo in ginocchio tutta la zona. Sono salito fin quassù in bicicletta tra centinaia di lavoratori che, nonostante il dramma, non ti negano un saluto, un sorriso - spiega Cassani, che si è recato sul luogo devastato dal maltempo - La frase più bella è quella di una mamma che, sulla strada con un badile in mano, dice: "Grazie per essere venuti qua, ci date energia”. Questo ho notato, la grande energia che si respira nell’aria. Tutti a lavorare per trovare quella normalità che un uragano vero e proprio ha portato via. Siete ammirevoli".