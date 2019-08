Debutta il videoclip della cantante ravvenate Giada Tripaldi 'Lontano da me'

E' uscito il 26 agosto il videoclip del singolo “Lontano da me” della cantante ravennate Giada Tripaldi. Il brano, primo classificato al contest pop nazionale “Giulietta Loves Romeo” 2019, è una canzone a tema amore, appassionata e malinconica firmata dall’artista siciliano Max Dedo.

Il video racconta la storia tormentata di un amore mai dimenticato: "Abbiamo girato ad Ascoli Piceno, nel mese di giugno, in un live music club in stile statunitense - spiega Giada - Le riprese sono proseguite per un’intera giornata, la produzione ha atteso la sera per girare in un clima notturno. Come esordiente è stata per me un’emozione unica". Giada non è sola nel video: in scena con lei un gruppo di giovani attori interpreta il ruolo dei clienti del club.

Giada è una cantante emergente che ha già all’attivo numerose partecipazioni a festival e concorsi nazionali in cui si è aggiudicata ottimi risultati: oltre al trionfo al contest pop “Giulietta Loves Romeo”, è vincitrice assoluta della categoria cover del concorso “Music Gallery” svoltosi ad Ancona alla presenza dei giurati Mogol e Beppe Vessicchio, vincitrice assoluta della categoria cover del concorso nazionale “Music & Joung”, ottenendo l’esibizione sul grande palco del Capodanno di Ferrara. E’finalista al concorso nazionale “Una voce per l’Europa”.