Decine di scarpe rosse sulla scala del Comune per dire no alla violenza sulle donne

Venerdì mattina chi è entrato in Comune a Cervia ha notato che sulla scalinata erano state sistemate diverse paia di scarpette rosse. "E se avete alzato lo sguardo, sulle colonne del nostro Palazzo Comunale, avrete notato le sagome bianche di donne, con scritto "Io posso" - spiega l'assessore Michela Brunelli - Si tratta di piccoli gesti che vogliono ricordare alla nostra città e a tutti noi le donne vittime di femminicidio e le donne che vivono ancora oggi situazioni di paura e violenza all'interno delle mura domestiche. Questi piccoli oggetti rimarranno esposti fino al 28 novembre, ci accompagneranno in queste giornate dedicate alle donne. Se vorrete, lunedì 25 novembre alle 11, ci ritroviamo sulle scale, insieme al nostro sindaco, vicino alle scarpette per una foto insieme. Per dire semplicemente che le donne e gli uomini del Comune di Cervia sono dalla parte delle donne, sempre. Ringrazio di cuore tutte e tutti coloro che hanno donato le scarpe, il Servizio Sei Donna e Linea Rosa".