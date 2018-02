Dedicata all'accompagnamento sociale la nuova puntata di 'Auser Informa'

Sarà in onda a partire martedì 20 febbraio la seconda puntata della rassegna televisiva Auser Informa, dedicata alle attività di Auser Emilia-Romagna, per raccontare le principali attività svolte dai volontari in tutta la Regione. Questa volta siamo a Modena e conosceremo meglio il servizio di accompagnamento sociale.

A Ravenna il servizio di accompagnamento è stato uno dei primi servizi attivati poco dopo la costituzione dell’associazione, circa 25 anni fa. Partito quasi in sordina grazie all’intraprendenza dei volontari, che inizialmente utilizzavano esclusivamente i propri mezzi, si è rapidamente sviluppato grazie al passaparola, facendo emergere bisogni che evidentemente necessitavano di un’organizzazione più strutturata e soprattutto di mezzi adeguati. Oggi il servizio di accompagnamento, anche a Ravenna, è uno di quelli che più caratterizzano l’attività dell’associazione su tutto il territorio. Solo nel 2016, infatti, sono stati percorsi oltre 370mila chilometri e trasportate oltre 1.400 persone in più di 11mila viaggi.

La rassegna proseguirà fino al mese di agosto, a cadenza quindicinale, e sarà trasmessa dalle principali reti televisive locali. In tutto saranno trasmetteranno 14 puntate dedicate ad altrettanti Centri Auser emiliano-romagnoli, portando nelle case, attraverso la televisione, i progetti svolti dall’Associazione che, troppo spesso, all’esterno sono poco conosciuti. Auser Ravenna ha scelto di dedicare la propria puntata alla nuova sede di Savarna della Casa della Salute di Mezzano e Sant’Alberto, che ospita gli ambulatori per i prelievi del sangue e per i medici di base, ospitata all’interno dell’edificio dove ha sede il Centro Ricreativo Culturale Auser “La Pioppa” e realizzato grazie ad una cospicua donazione del Centro Auser e ad una campagna di raccolta fondi tra cittadini e realtà economiche della zona che ha avuto un successo senza precedenti.