Degrado al parco del Loto, la proposta: "Installare telecamere e aprire un chiosco"

“Una città bella come Lugo non può avere zone dove il degrado la fa da padrone”: così il consigliere Regionale della Lega Nord, Andrea Liverani, interviene in merito allo stato del Parco del Loto, spesso teatro di episodi di criminalità. “Un bel parco, molto amato dai cittadini lughesi, che al momento è in mano a incivili, liberi di fare ciò che vogliono".

L’esponente leghista spiega: “Il parco del Loto sta vivendo una situazione di decadimento incredibile: quotidianamente ci arrivano foto e segnalazioni del degrado presente nell’area. Immondizia lasciata ovunque, cartacce e addirittura involucri di siringhe. Tutto ciò è intollerabile e speriamo che l’amministrazione faccia qualcosa. Il parco dovrebbe essere un posto tranquillo, pulito e sicuro, ma oggi non è così. I cittadini e le famiglie evitano di andare in un parco che è vittima di delinquenti che si divertono a devastare tutto. La staccionata da poco sistemata è stata distrutta, i giochi per i bambini sono stati imbrattati e purtroppo, ovunque, è presente immondizia. Chiedo che il sindaco si attivi per risistemare la situazione e ridare ai lughesi il proprio parco".

Il consigliere propone poi due ipotetiche soluzioni: "Sarebbe forse il caso di pensare ad aprire un chiosco nel parco, tramite un bando comunale, per assicurare un maggiore presidio all’interno dell'area, maggior pulizia e di conseguenza si eviterebbero situazioni di degrado come quelle odierne - conclude Liverani - Monitoreremo sulla situazione sperando in una celere attivazione dell’amministrazione. Se la situazione continuerà in questo senso, è forse è il momento di pensare ad installare qualche telecamera nel parco, per evitare che situazioni del genere si ripetano".