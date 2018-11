Degrado a Campiano: al via i lavori di messa in sicurezza di via Castellina

La giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, ha deliberato il finanziamento di 28.300 euro per l’intervento urgente di messa in sicurezza di via Castellina a Campiano, un tratto di strada che inizia da via Dismano e si sviluppa per quasi un chilometro. I lavori consisteranno nella fresatura completa dell’asfalto, attualmente molto compromesso, posa di granulare stabilizzato con successiva livellazione e rullatura, realizzazione di bocchette laterali per lo scarico delle acque piovane, riasfaltatura del tratto iniziale in corrispondenza dell’immissione su via Dismano. I lavori inizieranno lunedì 12 novembre e avranno una durata di circa 30 giorni.