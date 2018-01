Degrado al parco tra panchine rotte e rifiuti abbandonati: la denuncia dei cittadini

"Sono sempre più numerose, quanto inascoltate dall’amministrazione comunale, le segnalazioni dei residenti sullo stato e sull’immagine desolanti del parco adiacente il parcheggio di via Fiume Abbandonato, nell’area ex Callegari". A farsi portavoce delle lamentele dei cittadini è Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel consiglio di Ravenna Centro. "Ai piedi di un albero, tre panchine del millennio scorso accorpate a mo’ di area notte dimostrano la loro vetustà. A terra, stazionante da tempo, un trancio di quello che ne fu uno schienale - oggi possibile oggetto contundente - attesta la totale assenza di manutenzione, pulizia e vigilanza da parte del Comune di Ravenna, tipica delle sue aree verdi - prosegue ironicamente il consigliere - Visto che i residenti girano prudentemente al largo, il parco è diventato riserva d’uso di sbandati che vi soggiornano, specie in orario serale e notturno. Dei loro bivacchi e fragorose "libagioni alcoliche" restano a terra, proprio nell’area ristoro, la testimonianza di bottiglie e lattine di birra vuote, talvolta spaccate, nonché di cartacce. Le priorità di questa amministrazione comunale non sono - evidentemente - il rispetto del decoro urbano e la cura dei servizi pubblici. Ciò premesso, rivolgo al presidente di questo Consiglio territoriale la seguente mozione: segnalare quanto riportato al dirigente del servizio Ambiente del Comune di Ravenna, chiedendo che disponga gli interventi necessari per rimediare, anche rimuovendo le panchine obsolete, il degrado del parco di via Fiume Abbandonato, ne verifichi le cause e persegua le omissioni".