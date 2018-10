Degrado fuori dalla discoteca: alcolici e bottiglie di vetro banditi dalla zona

Da sabato 13 ottobre fino al 30 aprile sarà vietato consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e alimenti e bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori atti a offendere in alcune strade di Porto Fuori. Il divieto sarà in vigore dalle 21 alle 7, nelle serate in cui si svolgono i trattenimenti danzanti della discoteca Kojak, nel parcheggio della stessa e nell’ambito della zona compresa fra la via Staggi (nel tratto compreso fra le vie Don Francesco Fuschini e Bonifica), nella via Pietro degli Onesti (nel tratto compreso fra le vie Agide Samaritani ed Ezio Vanoni) e nelle vie Agide Samaritani ed Ezio Vanoni (nel tratto compreso fra le vie Staggi e Pietro degli Onesti, mappa allegata).

Sono escluse dal divieto le aree di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, esercizi commerciali e attività artigianali del settore alimentare. La sanzione prevista è di 200 euro. Al momento il calendario delle serate previste al Kojak è il seguente: in ottobre sabato 13 , venerdì 19, venerdì 26, sabato 27, mercoledì 31; in novembre venerdì 2, venerdì 9, sabato 10, venerdì 16, venerdì 23, sabato 24, venerdì 30; in dicembre venerdì 7, sabato 8, venerdì 14, venerdì 21, sabato 22, venerdì 28; in gennaio venerdì 4, sabato 5, venerdì 11, venerdì 18, sabato 19, venerdì 25; in febbraio venerdì 1, sabato 2, venerdì 8, venerdì 15, sabato 16, venerdì 22; in marzo venerdì 1, sabato 2, venerdì 8, venerdì 15, sabato 16, venerdì 22; venerdì 29, sabato 30; in aprile venerdì 5, venerdì 12, sabato 13, venerdì 19, venerdì 26, sabato 27.