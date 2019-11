Degrado in centro storico: "Via Mariani in condizioni disastrose dopo la pioggia"

"La centralissima via Mariani, la cui pavimentazione è stata rifatta meno di 10 anni fa è in condizioni pessime al punto da essersi creati avallamenti inaccettabili particolarmente gravi a causa del passaggio di autobus di grandi dimensioni". A denunciarlo è Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio di Forza Italia, che ha presentato in merito anche un'interrogazione.

"Nel caso del temporale di mercoledì, non solo gli avallamenti con ristagno di acqua piovana sono ulteriormente peggiorati, ma la stessa capacità di assorbimento da parte delle fogne non si è dimostrata idonea - spiega Ancarani - al punto che l’acqua è entrata in qualche abitazione privata. I costi della pavimentazione di via Mariani sono stati importanti e la strada appare già da riqualificare. Occorrono interventi urgenti e immediati anche in ragione della collocazione di detta arteria in una zona particolarmente prestigiosa nella città". Il consigliere chiede quindi al sindaco "Come intenda muoversi per porre rimedio con solerzia a quanto in premessa e se intenda procedere con la richiesta a Start Romagna di un ulteriore minor impatto delle dimensioni dei bus di passaggio su via Mariani".