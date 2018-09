Degrado in via Salvemini: il Comune firma l'ordinanza per il recupero della strada

Il sindaco Michele de Pascale, al fine di garantire l’igiene pubblica e superare una situazione di grave incuria e di degrado dell’area attualmente in stato di abbandono in quanto non adeguatamente e periodicamente manutenuta, di via Salvemini a Savarna, ha firmato l’ordinanza che intima alla proprietà di intervenire per bonificare l’area provvedendo allo sfalcio del manto erboso e quant’altro si renda necessario per ristabilire la salubrità, nonché il decoro confacente ad una zona residenziale.

In particolare l’ordinanza dispone: di ripulire adeguatamente il terreno dalle erbacce e da eventuali materiali e rifiuti presenti; dopo questo primo intervento di risanamento, di continuare a provvedere alla manutenzione dell’area eseguendo gli sfalci dell’erba necessari ed eliminando gli eventuali rifiuti. In caso di inottemperanza, il Comune di Ravenna procederà direttamente alla messa in ripristino dell’area, riservandosi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della proprietà. Residenti e soggetti istituzionali locali avevano richiesto l’intervento della Polizia municipale, la quale a maggio 2018 aveva già sanzionato la proprietà ai sensi del Regolamento comunale del verde urbano. La proprietà si era limitata ad effettuare il pagamento della multa, senza provvedere alla manutenzione dell’area.