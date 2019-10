Degrado sulla Classicana, interviene Anas: "Presto anche misure contro l'inquinamento acustico"

Un'altra buona notizia per la sicurezza stradale dei ravennati e, in questo caso, per i residenti delle località di Classe e Porto Fuori, dopo la conferma di intervento sul ponte in località Osteria.

"Il 22 settembre, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da ravennati residenti a Classe e a Porto Fuori, abbiamo provveduto a inoltrare al direttore di Anas Area Compartimentale dell'Emilia Romagna una pec contenente un esposto dettagliato sulla situazione della via Classicana e della rumorosità che da essa deriva - spiega la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi - Nell'esposto inviato abbiamo chiesto ad Anas di intervenire al più presto per la sistemazione dei giunti di dilatazione del cavalcavia sui Fiumi Uniti, nonchè per il ripristino della pavimentazione stradale sia sul cavalcavia stesso, sia nei tratti costeggianti le località di Classe e Porto Fuori, al fine di abbattere l'inquinamento acustico causato dall'intenso traffico di auto e di mezzi pesanti diretti verso le località turistiche di Punta Marina e Marina di Ravenna e da e verso il Porto. Nell'esposto, inoltre, si chiedeva ad Anas di attivare un monitoraggio acustico finalizzato alla valutazione dello stato attuale di inquinamento dovuto alle emissioni sonore prodotte dal traffico, in relazione anche all’installazione di barriere anti-rumore".

"Il 30 settembre scorso il Direttore di Anas Area Compartimentale dell'Emilia Romagna Mario Liberatore, rispondendo al nostro esposto, ci ha comunicato di aver affidato la progettazione degli interventi di ripristino dei giunti del cavalcavia sui Fiumi Uniti e di ripristino della pavimentazione stradale (anche nei tratti costeggianti le abitazioni delle località di Classe e Porto Fuori). Lavori che verranno eseguiti nel 2020 - conclude Verlicchi - Inoltre lo stesso Direttore afferma che è in fase di progettazione l'intervento di adeguamento dell'intera Classicana, nel cui ambito a seguito di uno specifico studio acustico saranno realizzati gli idonei interventi di mitigazione acustica".