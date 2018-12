Dopo via Trieste critiche anche sulla Classicana: "Situazione pericolosa e indecente"

Dopo le critiche sollevate sullo stato di via Trieste, la Pigna continua il lavoro di "perlustrazione" delle strade ravennati e questa volta punta il dito contro le condizioni della Classicana. Anche qui, infatti, per la capogruppo Veronica Verlicchi "mancano lunghi tratti della linea di mezzeria e dei bordi della careggiata. Addirittura in un punto, sulla sinistra della carreggiata che costeggia il new jersey il bordo é presente per un breve tratto e completamente assente sia prima sia dopo. É una situazione incredibile, vergognosa e indecente. Anche sulla Classicana, i lavori di ripristino di alcuni punti della pavimentazione stradale non sono stati completati, così come abbiamo segnalato nei giorni scorsi per via Trieste. Ma se per via Trieste dopo la nostra segnalazione sono magicamente apparse le strisce, via Classicana ne è ancora priva. Si tratta di una strada ad alta densità di traffico, soprattutto pesante da e per il porto, aggravato nei mesi estivi anche dal traffico turistico, non illuminata e ad alta rischiosità di incidenti che in questo periodo aumentano per via della nebbia, del ghiaccio, della pioggia e della neve. La mancanza della segnaletica orizzontale non fa che aggravare la già disastrosa situazione".

"E’ intollerabile e sconcertante che il sindaco non imponga ai suoi uffici un monitoraggio minuzioso e costante dello stato delle strade che insistono nel Comune di Ravenna, siano esse sotto la diretta competenza comunale siano esse sotto quella provinciale o di Anas - insiste la consigliera d'opposizione - De Pascale dorme sonni tranquilli mentre i suoi cittadini rischiano la vita a causa delle gravi mancanze di chi effettua i lavori di manutenzione delle nostre strade. Il sindaco intimi ad Anas di realizzare immediatamente la segnaletica mancante sulle strade del Comune di Ravenna che le competono".