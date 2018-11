"Degusta Cervia e la Romagna", sale dolce e piadina sbarcano a Cremona

Si è svolta con molto interessamento per i prodotti e la città di Cervia “Degusta Cervia e la Romagna”, la presentazione/degustazione di alcuni prodotti, organizzata da Cna e Confartigianato di Cervia, che si è tenuta sabato all’Hotel Impero a Cremona in occasione della Festa del Torrone. Erano presenti le aziende Piadina Del Salinaro, Pasticceria G&G srl, Cervia dei Sapori di Bagnolini Umberto e c. e Modigliantica snc di Mortani Maurizio e c. con i loro prodotti:piadina IGP al sale dolce di Cervia; acervi, i biscotti al sale dolce di Cervia dalla tipica forma di piramide che ricorda i cumuli di sale delle Saline; panettoni al sale e pinoli; mandorlato di cioccolato di Modigliana realizzato secondo un’antica ricetta; polenta dolce cacao e amaretti con il torrone di Cremona. Durante l’incontro i produttori si sono presentati e hanno guidato i presenti nelle degustazioni, facendo sperimentare abbinamenti per arricchire le offerte e le proposte. Hanno portato il proprio saluto Barbara Manfredini, assessore alla Città Vivibile e alla Rigenerazione urbana del Comune di Cremona e Elisa Capelletti di CNA Cremona.