Macabro ritrovamento in spiaggia: delfino morto sulla battigia

Macabro ritrovamento nel pomeriggio di sabato a Marina di Ravenna. Sul bagnasciuga all'altezza del bagno Obelix, infatti, è stato trovato un delfino morto. In tanti si sono avvicinati per cercare di capire se ci fosse modo di aiutarlo, ma il povero animale era già deceduto. Sul posto, per il recupero dell'animale, sono intervenuti la Capitaneria di porto e il personale della fondazione Cetacea.