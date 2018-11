Macabro ritrovamento in spiaggia: recuperato un delfino morto

Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Lido di Dante, in zona Bassona. Mercoledì pomeriggio, infatti, l'associazione Amici degli animali di Ravenna - formata da volontari, quasi tutti ex Vigili del fuoco in pensione, e convenzionata con il Comune di Ravenna per il recupero e lo smaltimento di animali morti - ha recuperato il cadavere di un delfino spiaggiato. "La presenza del povero animale ci è stata segnalata qualche giorno fa dalla Forestale - spiega Maurizio Gabelli, volontario dell'associazione - ma a causa della risacca che trascinava avanti e indietro il corpo morto non riuscivamo a trovarlo. Mercoledì pomeriggio lo abbiamo recuperato e lo abbiamo caricato sul furgone tramite una gru. E' lungo circa due metri, ora lo porteremo all'Istituto zooprofilattico di Forlì dove verranno accertate le cause della morte dell'animale". L'associazione recupera spesso animali morti lungo la spiaggia, soprattutto tartarughe: l'ultimo caso di delfino spiaggiato si è verificato circa un mese fa, sempre nei lidi ravennati.