"Delitto e castigo" 'porno': L'associazione culturale San Michele si unisce alla protesta

Anche l'associazione culturale San Michele Arcangelo di Ravenna si scaglia, al pari del Popolo della Famiglia, contro lo spettacolo "Delitto e castigo" di F. Dostoevskij in scena martedi al Teatro Alighieri di Ravenna alle 21. Si tratta, viene evidenziato, "dell’adattamento dissacratorio, irriverente e provocatorio della fede cristiana del regista russo Konstantin Bogomolov. Le immagini, già diffuse sulla Rete e sui mezzi di comunicazione sociale, relative a questo lavoro teatrale mostrano infatti una esibizione del tutto inaccettabile del Crocifisso, proposto con fattezze ambigue ed inquietanti; le cronache e le critiche delle rappresentazioni già messe in scena in altri contesti teatrali sono unanimi nell'affermare che nel contesto della esposizione sul palcoscenico del simbolo della nostra Religione sarebbero previsti, nell'ambito dello spettacolo stesso, anche simulazioni di atti pornografici".

L'associazione "ritiene del tutto oltraggioso nei confronti dell'onore di Gesù Cristo, nostro Dio, questa discutibile scelta artistica ed evidenzia altresì come queste infelici iniziative offendano la sensibilità dei credenti". Sottolinea, infine, "che l'impiego di pubbliche risorse per finanziare operazioni culturali che hanno il tratto della più volgare propaganda antireligiosa non è giustificabile: esse evocano altresì, senza alcuno sforzo, le campagne per il condizionamento ideologico anticristiano e per il lavaggio del cervello delle masse sostenute dai peggiori regimi totalitari del Ventesimo secolo".