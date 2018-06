La 17enne Denise d’Ambra prima finalista del concorso Miss Principessa d’Europa

Denise d’Ambra, 17enne di Ravenna, è la prima finalista nazionale del concorso Miss Principessa d’Europa. Denise è stata scoperta dal cesenate Carmelo Tornatore, talent scout delle Miss, nell’inverno 2017, iniziando il suo percorso già a gennaio vincendo subito le selezioni a cui partecipa del concorso nazionale Miss Principessa d'Europa, ideato dal Patron Devis Paganelli e supervisionato da Nadia Bengala (ex MissItalia e show girl). "Ho iniziato per gioco, per mettermi alla prova, ma sono una ragazza molto determinata, se faccio una cosa ci metto il massimo dell’impegno per ottenere i migliori risultati", dice Denise. E così è stato. Aggiunge Tornatore, ora suo manager: "Denise ha conquistato fascia e corona a tutte le selezioni da quando ha iniziato, è stata ospite alla selezione speciale in Croazia ad aprile e allo Slide Party a Milano a maggio, ed è divenuta così la prima ragazza ad aggiudicarsi l’accesso all’ambitissima Finale Nazionale di Miss Principessa d'Europa 2018 che si terrà a Rimini il 13 settembre e andrà in onda sui canali Sky".