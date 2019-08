Denunciato dopo l'incidente: era positivo a cocaina, cannabinoidi e oppiacei

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, all’esito dei servizi per il controllo del territorio svolti nel fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol un 35enne veronese, trovato con un tasso alcolemico di 1,51 grammi per litro; un 49enne ravennate con un tasso di 1,10 g/l; un 26enne cesenate che aveva un tasso alcolemico di 1,31 g/l; un 20enne varesino con 1,49 g/l e un 31enne del forlivese con 0,66 g/l. Le auto sono state sequestrate e le patenti ritirate. Stessa sorte, ma per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è toccata a un 33enne tunisino che, all’esito di accertamenti sanitari conseguenti a un incidente stradale, è risultato positivo a cocaina, cannabinoidi e oppiacei.

I militari hanno denunciato, per violazione al foglio di via obbligatorio, anche un 44enne napoletano e una 32enne bulgara, colti a prostituirsi nel tratto ravennate dell'Adriatica, e hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 17enne studente cervese, trovato in possesso di uno spinello di hashish.