Denunciato un immigrato irregolare durante un controllo in un negozio

Un 26enne tunisino, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale è stato individuato nel pomeriggio di mercoledì dalla la Squadra Mobile della Questura, mentre procedeva ad un controllo di un esercizio commerciale del centro città. All’interno del locale è stata identificata una vecchia conoscenza degli investigatori di viale Berlinguer per i suoi precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti.

Gli Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che lo stesso risultava gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Ravenna lo scorso novembre e contestuale Ordine del Questore di Ravenna a lasciare lo Stato entro sette giorni, al quale non aveva ottemperato. Il soggetto è stato pertanto denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per l’inosservanza riscontrata, quindi affidato all’Ufficio Immigrazione per essere munito di ulteriore provvedimento di espulsione. Sono in corso gli ulteriori accertamenti nei confronti dell’esercizio commerciale e della corretta titolarità delle licenze.