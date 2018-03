Un vivaio trasformato in un maxi deposito abusivo di rifiuti pericolosi

Doveva essere un vivaio di piante, ma nella realtà era un mega deposito abusivo di rifiuti di ogni genere. I militari della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato nel territorio di Faenza una vasta area, di oltre 10mila metri quadri, che sarebbe stata adibita a deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. A seguito di una recente ricognizione aerea, infatti, le Fiamme Gialle hanno individuato un'estesa superficie sulla quale sarebbero stati collocati a cielo aperto rifiuti di vario genere, nonché decine di autovetture e mezzi agricoli in stato di abbandono.

Per questo motivo i finanzieri, in collaborazione con il personale dell’Arpae di Faenza - considerato il pericolo che poteva scaturire per l’ambiente circostante e per la salute pubblica - sono intervenuti per rilevare la natura e la reale consistenza del deposito. Durante l'ispezione dell'area, risultata essere di proprietà di un'azienda agricola operante nella produzione di piante, è stato possibile constatare il degrado dell’intera zona, peraltro adiacente a campi coltivati. Sarebbe stata rilevata, infatti, la presenza di una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi, costituiti in massima parte da carcasse di veicoli non bonificati, in grado di determinare una situazione di concreta contaminazione e di inquinamento del terreno, tenuto anche conto che il materiale era appoggiato direttamente sul suolo, senza alcuna precauzione contro le infiltrazioni e dunque liberamente esposto ai fenomeni atmosferici.

I militari hanno perciò provveduto a sequestrare l’intera area e hanno segnalato alla procura della Repubblica di Ravenna il responsabile dell’azienda agricola titolare del terreno per reati ambientali. Gli elementi raccolti nel corso dell’intervento saranno valutati anche ai fini di polizia economico finanziaria, con particolare riferimento alla rilevata percezione di contributi nazionali ed europei di supporto alle attività agricole, per i connessi rilievi in materia fiscale.