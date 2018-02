Deposito prende fuoco, vicina di casa inala il fumo e finisce in ospedale

Pomeriggio concitato a Massa Lombarda, in via Dini e Salvalai, per un incendio che ha interessato un deposito. L'allarme è scattato verso le 13 di sabato quando, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le fiamme si sono sviluppate in un deposito provocando una densa nube di fumo. Una residente nell'abitazione a ridosso del rogo, che non ha fatto in tempo a fuggire, ha inalato i fumi provocati dalle fiamme ed è stato richiesto l'intervento del 118 arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Mentre i vigili del fuoco provvedevano a spegnere l'incendio, la signora è stata trasportata all'ospedale di Lugo ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. In Dini e Salvalai, per bloccare il traffico e permettere ai mezzi del 115 di operare, è intervenuta una pattuglia della Municipale della Bassa Romagna. Solo verso le 16, i vigili del fuoco hanno dichiarato il cessato pericolo.