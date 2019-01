Derby al PalaCattani: vietati alcolici e bottiglie di vetro, multe fino a 500 euro

In occasione del derby del campionato di pallacanestro maschile di A2 fra Le Naturelle Imola basket e la Fortitudo Bologna, in programma domenica 6 gennaio 2019 alle 12.00 al PalaCattani di Faenza, il sindaco Giovanni Malpezzi ha emesso un'ordinanza volta ad aumentare le misure di sicurezza nell’impianto, considerata la prevedibile grande affluenza di pubblico per questo attesissimo evento sportivo.

L'ordinanza, in accordo con gli organi di pubblica sicurezza, vieta la vendita, la somministrazione e l'introduzione di bevande alcoliche e di tutte le bevande in contenitori di vetro e in lattina all'interno del PalaCattani, nella via Graziola e nei parcheggi adiacenti e prospicenti l'impianto sportivo. Il divieto sarà in vigore a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 16.00 di domenica. Le violazioni all'ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria da 25 fino a 500 euro.