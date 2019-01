Deve scontare una pena per resistenza a pubblico ufficiale: in carcere

I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, all’esito di un mirato servizio, hanno rintracciato e arrestato un 57enne portoghese, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna. L'uomo, infatti, doveva espiare la pena di nove mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, che dal 2003 ha abitato in una colonia diroccata di Milano Marittima vivendo grazie all'aiuto di amici e assistenti sociali, esperite le formalità di rito è stato condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.