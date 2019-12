Deve scontare 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale: arrestato

Un 50enne faentino senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo nel luglio del 2014 si rese responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale; per l’episodio è stato poi condannato, nel gennaio del 2018, dal Tribunale di Ravenna alla pena di mesi quattro di reclusione. In considerazione della pena ridotta, all'indagano è stata concessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna la possibilità di usufruire delle misure alternative alla detenzione. Nonostante il beneficio concessogli però il cinquantenne non ne ha usufruito pertanto il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ne ha disposto l’immediata carcerazione. Mercoledì mattina gli agenti hanno rintracciato l'uomo e dopo le formalità di legge, lo hanno condotto alla Casa Circondariale di Ravenna dove resterà per i prossimi 4 mesi.