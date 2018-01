Deve scontare 5 anni, si presenta in Questura: "Voglio chiudere con quella vita"

La Polizia di Ravenna ha arrestato un 32enne di origine napoletana, residente nel ravennate, per un cumulo di pene di quasi 5 anni che la magistratura campana ha emesso nei giorni scorsi. Singolare il fatto che lo stesso si sia spontaneamente presentato in Questura a Ravenna con la valigia, chiedendo la notifica dell’atto e di essere condotto in carcere per scontare la pena, relativa a vecchi debiti con la giustizia in materia di stupefacenti.

Lo stesso agli agenti ha spiegato il suo gesto dichiarando che già da diversi anni ha cambiato completamente vita, trovando un lavoro onesto e ricevendo la stima dalle persone che lo conoscono e lo apprezzano per il suo lavoro. Sapendo di diversi processi ancora in corso, il 32enne ha chiesto la riunione delle pene per poter chiudere definitivamente con quella vita e poter “dormire tranquillo senza che nessuno bussi alla porta”. Esperite le notifiche, il napoletano è stato accompagnato in carcere a Ravenna.