Deve scontare oltre due anni di carcere: i Carabinieri arrestano un 58enne

Nel pomeriggio i Carabinieri di Milano Marittima hanno arrestato un 58enne nordafricano in quanto deve scontare due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di interruzione pubblico servizio, percosse, violenza privata, minaccia, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arresto consegue alla condanna del 2018 per fatti avvenuti qualche anno prima, quando l’uomo si era presentato presso la delegazione comunale di via Berlinguer di Ravenna e in evidente stato di ebrezza alcolica, aveva aggredito verbalmente sia i dipendenti che stavano lavorando, che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per contenerlo. Il nordafricano è stato accompagnato in carcere a Ravenna.