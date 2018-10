Deve scontare quasi due anni di carcere per droga: arrestato un 31enne di Cervia

I Carabinieri di Cervia, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno rintracciato ed arrestato un 31enne cervese, già noto alle forze dell'ordine, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dovendo scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per reati inerenti lo spaccio di droga. L'uomo si trova ora in carcere a Ravenna