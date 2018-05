Deve scontare un anno di carcere: topo d'auto in manette

La Polizia di Stato ha eseguito venerdì pomeriggio un ordine di carcerazione per residuo pena nei confronti di un 34enne originario di Busto Arsizio (Varese) e senza fissa dimora per il reato di furto aggravato, continuato. Nel 2008 a Busto Arsizio fu riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato continuato, dopo essere stato arrestato per aver infranto i vetri di quattro auto dalle quali aveva rubato effetti di valore. Per tale episodio venne condannato alla pena di un anno di reclusione e 400 euro di multa, scontando un mese di reclusione. Esperiti i ricorsi giudiziaria e considerato che il 34enne non ha richiesto l’applicazione di misure alternative alla detenzione, l’Ufficio Esecuzioni Penali di Busto Arsizio ha emesso nei suoi confronti l’ordine di carcerazione per il residuo di pena di mesi undici di reclusione. Venerdì pomeriggio gli agenti delle Volanti della Questura hanno rintracciato il 34enne in via Carducci e, dopo le formalità del caso, lo hanno condotto in carcere dove sconterà il residuo di pena.