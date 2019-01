Devono scontare gli arresti domiciliari: la Polizia rintraccia due persone a Faenza

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordinanze applicative delle misure di detenzione domiciliari emesse nei confronti di un 57enne ed una 48enne domiciliati a Faenza. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Faenza ha proceduto al rintraccio di un 57enne albanese domiciliato a Faenza per metterlo agli arresti domiciliari per un anno, quattro mesi e 22 giorni in seguito alla condanna per i reati di maltrattamenti verso familiari, lesioni personali, sequestro di persona, commessi circa 6 anni fa ai danni della famiglia. Analogo provvedimento restrittivo è stato eseguito dai poliziotti faentini nei confronti di un 48enne residente a Faenza nei confronti della quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto il regime della detenzione domiciliari per circa 3 mesi in seguito alla condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Ravenna nel febbraio di 8 anni fa.