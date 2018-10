Di giorno mamma, di notte cubista. La "vita sul cubo" di Emily: "E' la mia passione, non potrei fare altro"

Di giorno mamma, di notte cubista. La storia di Emily Zanussi, 28enne ravennate, mercoledì è finita al centro di un servizio di "Vieni da me", programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Emily ha una figlia di 7 anni e da 5 lavora come ballerina nei locali della riviera romagnola. "Prima ero impiegata amministrativa nella concessionaria del mio ex compagno, padre di mia figlia - racconta Emily durante la trasmissione - Dopo la separazione ho lasciato il lavoro. Sono sempre stata affascinata dal mondo della notte, già da piccola davanti allo specchio cantavo e ballavo e le prime volte che ho iniziato ad andare in discoteca a 14 anni ero sempre in prima linea a ballare. Così, dopo la separazione, ho iniziato a farlo come lavoro. Mia figlia aveva 4 anni".

Quella di Emily è una vera e propria passione: "Lo faccio perchè per me è tutto, non saprei fare altro. Ho bisogno di ballare ed esprimere me stessa, di esibirmi, per me è un'arte. Faccio quello che mi piace e guadagno bene, ho il miglior rapporto qualità-tempo possibile". Quando la 28enne si scatena sul cubo, la figlia resta con la sorella di Emily, con l'ex compagno o con i suoceri. "Con lei mi sento più una sorella che una mamma - spiega la ragazza - mi metto alla pari con lei, giochiamo insieme e ci divertiamo".

Ma non è facile fare un lavoro così particolare: oltre ai genitori di Emily, che non hanno mai accettato l'attività lavorativa della figlia e che continuano a esortarla a "trovarsi un lavoro vero", anche le altre mamme spesso esprimono giudizi e critiche. "Mi parlano dietro le spalle - racconta la cubista - Non è facile l'approccio con loro: ormai ci ho fatto l'abitudine, ma i primi anni non ero abituata a giudizi di quel genere. Dicono "Che vergogna, chissà come crescerà una bambina con una madre così". Sono stanca di sentirmi criticata solo perchè lavoro di notte nei locali anche se sono una mamma. L'importante comunque è che mia figlia sia fiera di me".

