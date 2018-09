"Diamoci una scossa": in Darsena la prima giornata per la prevenzione sismica

Domenica 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

A Ravenna il punto informativo sarà dalle 8.30 alle 17.30 in Darsena, dove sarà possibile chiedere informazioni ai professionisti che hanno aderito all’iniziativa, organizzata a livello locale dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, in sinergia con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna, con la collaborazione del Servizio Protezione Civile del Comune. Andare al punto informativo, “Piazza della Prevenzione Sismica”, permetterà di approfondire l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni. Architetti e Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.