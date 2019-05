Dichiarazione dei redditi e 730 web precompilato: incontri di avvicinamento al fisco digitale

Lunedì è in programma l'ultimo dei due incontri di avvicinamento al fisco digitale, curati dall'Agenzia delle entrate di Ravenna, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sul tema del 730 web precompilato: di che si tratta, chi coinvolge, quali vantaggi offre. L'appuntamento rientra nel progetto regionale Pane e Internet e avrà inizio alle 17.30 nella sala Buzzi in Via Berlinguer 11 (piano terra).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, per fare solo alcuni esempi.

Chi accetta il 730 on line senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto ai relativi controlli documentali. Saranno presenti funzionari dell’Agenzia delle entrate della sede di Ravenna per l'illustrazione delle varie funzionalità e per rispondere alle domande dei presenti. Per informazioni ed iscrizioni Ufficio Decentrato via Berlinguer - Tel. 0544-482815 / 482818 (dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì) email: rgardini@comune.ra.it