Dieci centesimi per ogni scontrino: dal market di San Pietro in Vincoli una generosa donazione al Comitato Cittadino

In occasione delle festività i soci Conad di San Pietro in Vincoli, hanno devoluto mille euro al Comitato cittadino della frazione ravennate. Il Comitato è una realtà fortemente radicata a livello locale e impegnata nella promozione di eventi e occasioni di socializzazione aperti alla collettività. "Gestisco questo Conad da un anno e ho voluto festeggiare questa ricorrenza ringraziando questo territorio e i suoi cittadini con un sostegno concreto", spiega il socio Conad Gualtiero Mariotti, che dal 12 al 24 dicembre ha devoluto 10 centesimi su ogni scontrino emesso dalle casse del negozio di via Farini 89. "L’attenzione e la vicinanza alle comunità in cui operiamo è propria del mondo Conad e porta noi soci ad aderire o promuovere iniziative di vario genere a sostegno delle comunità delle quali siamo cittadini e in cui quotidianamente operiamo", conclude.