Quali sono le dieci migliori pizzerie di Ravenna? La classifica di Tripadvisor

"Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza", recita un antico detto di un ignoto goloso. L'eterna battaglia tra chi la preferisce alta e morbida e chi invece bassa e croccante ha fatto saltare più di una relazione nel corso degli anni, ma alla fine la adoriamo anche se surgelata o del giorno prima. Avete mai sentito qualcuno dire "Non mi piace la pizza"? Probabilmente no, perchè la pizza è una certezza assoluta, qualcosa in grado di mettere d'accordo tutti.

Ma quali sono le pizzerie preferite dai ravennati? Secondo gli utenti che hanno stilato la classifica di Tripadvisor - portale web che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, ristoranti e attrazioni turistiche - la pizza più buona di Ravenna è quella della Pizzeria del Gladiatore. Il locale di via circonvallazione Canale Molinetto si piazza infatti al primo posto (classifica aggiornata al 31 gennaio 2019) con ben 529 recensioni per la categoria "pizza". Secondo gradino del podio per la Pizzeria Carletto Senior di via del Pino, mentre la medaglia di bronzo se la aggiudica la Pizzeria Barbè di via Bonifica, premiata per le pizze e i dolci.

Nei primi 10 posti troviamo poi, nell'ordine, la Pizzeria Alfo New di via Romea, Pizzeria Ristorante Ca' Rossa in via delle Industrie, la Pizzeria Cento Pizze di via delle Nasse a Punta Marina Terme, il Brigantino in via Marconi, la Pizzeria C.Z. di via Basilica, il Ristorante Pizzeria Molinetto in via Sinistra canale Molinetto a Punta Marina e infine il Babaleus di vicolo Gabbani