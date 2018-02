Difesa del suolo: 8,5 milioni per le casse di espansione del Senio

Via libera ai fondi per completare gli interventi indispensabili per la mitigazione del rischio idraulico nel bolognese, nella pianura ravennate e nel nodo idraulico di Parma e Colorno. Oltre ai finanziamenti approvati mercoledì a Roma dal Cipe per interventi sulle infrastrutture e il patrimonio artistico dell’Emilia-Romagna per complessivi 320 milioni di euro - tra cui l'importante approvazione del progetto di Hub portuale - arrivano altri 74 milioni per la programmazione di interventi strategici di difesa del suolo e sicurezza idraulica.

Partendo dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre scorso tra Regione e Governo, il Comitato di indirizzo e controllo che unisce Regione, Ministero dell’Ambiente e Dipartimento di Protezione civile ha approvato la quota residua del Piano stralcio aree metropolitane. Nel ravennate, per il completamento delle casse di laminazione del torrente Senio a Riolo Terme, con opere di regolazione idraulica, vengono stanziati 8,5 milioni di euro.