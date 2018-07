Diga foranea sud chiusa per lavori: "Danno al turismo, posticiparli a settembre"

Con l'ordinanza n. 46/2018 della Capitaneria di Porto di Ravenna verrà chiusa la diga foranea sud di Marina di Ravenna per lavori, in seguito alle richieste dell'Autorità di sistema Portuale di Ravenna, per la riasfaltatura di 700 metri del piano viabile della diga foranea sud, con conseguente chiusura di tutta la stessa dalla "radice".

"Effettuare lavori nella diga proprio nel periodo estivo, in una località che punta e vive molto di turismo stagionale, può creare disagi evitabili a turisti e bagnanti - commenta il capogruppo in consiglio del Gruppo misto Marco Maiolini - Dove possibile, tutte le pubbliche amministrazioni devono esercitare le loro funzioni creando il minore disagio possibile ai cittadini e all'economia locale". Per questo il consigliere d'opposizione chiede alla Giunta "se c’è l’intenzione di chiedere a chi di dovere il posticipo dei lavori almeno fino a settembre, per lasciare la possibilità di accesso alla diga ai cittadini almeno durante il periodo estivo".