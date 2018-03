"Dinamiche di potere tra i generi", un corso gratuito dedicato alle donne

Fornire alle donne gli strumenti più opportuni affinché possa maturare in loro la consapevolezza di alcune dinamiche che sono alla base delle relazioni familiari, per prevenire il maltrattamento psicologico e sostenere la propria autostima. E’ l’obiettivo del corso gratuito “Dinamiche di potere fra i generi”, al via lunedì 9 aprile alle 20.45 nella sede comunale decentrata di Piangipane, in piazza 22 giugno 1944. Gli incontri, in tutto sei, saranno tenuti dalle psicoterapeute Giancarla Tisselli e Marialuisa Amoroso. Quelli successivi al primo si svolgeranno, nello stesso luogo e alla stessa ora, il 16, il 23, il 30 aprile e il 7 maggio. Per informazioni e iscrizioni: biblio.piangipane@classense.ra.it, 3479224777.

Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio, con corsi rivolti non solo alle donne, dal titolo “Io mi sento”, organizzati dall'associazione di promozione sociale e culturale Psicologia Urbana e Creativa, dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune attraverso i piani di zona e dall'associazione Un mosaico di idee. L’obiettivo è quello di diffondere una cultura di non violenza aumentando la consapevolezza dei propri sentimenti nelle relazioni con gli altri, acquisendo strumenti per riconoscere e prevenire situazioni di prevaricazione di un genere sull'altro, di maltrattamento psicologico nelle relazioni intime, di coppia, sul lavoro e fra genitori e figli.