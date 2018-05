Raffica di furti nei musei: ritrovato il prezioso quadro rubato dalla Pinacoteca

Il dipinto raffigurante la Crocifissione scomparso a febbraio dalla Pinacoteca di Faenza torna al suo posto. Insieme alla piccola tavoletta di 35x28 centimetri del 13esimo secolo dal titolo "Crocifissione e discesa al Limbo", dal valore economico stimato tra i 200 e i 300mila euro, sono state recuperate anche un'opera trafugata dalla Pinacoteca di Bologna e una dal Museo civico San Domenico di Imola dal nucleo per la Tutela patrimonio culturale di Bologna dei Carabinieri. Un 50enne bolognese sarebbe finito sotto inchiesta per il presunto furto di tutte e tre le opere, che hanno un valore complessivo stimato di almeno 600.000 euro. Secondo gli agenti, le opere sarebbero state trovate nascoste in un armadio.