'Diritti a testa alta': una fiaccolata per celebrare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Lunedì 10 dicembre dalle 18.30 ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam si riuniranno in oltre 80 piazze italiane per celebrare il 70esimo anniversario delle Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ribadirne l’importanza in un momento storico come quello attuale. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ravenna, vede a livello locale l'adesione di CGIL Ravenna, circolo Arci Dock61, Anpi sezione L. Fuschini, Rete civica antirazzista, Anolf, Comitato Rompere il silenzio, Casa delle donne, Arcigay Ravenna, Circolo Matelda Legambiente, Comitato cittadino antidroga, Circolo Libertà e Giustizia, UAAR circolo di Ravenna, Villaggio Globale coop sociale, Arci comitato provinciale di Ravenna e Femminile Maschile Plurale. La mobilitazione, che prenderà la forma di una fiaccolata, prevede la lettura di testimonianze e degli articoli della Dichiarazione. A Ravenna ci si riunirà per una fiaccolata in Piazza del Popolo lunedì dalle 18.30.