Disabile che vive in roulotte responsabile di un Circo, ma a sua insaputa: tre denunce

Tre denunce per altrettenti circensi dopo un'indagine dei Carabinieri della compagnia di Arezzo. Sono stati, in particolare, i militari della stazione di Subbiano, dopo scrupolosi accertamenti, a denunciare in stato di libertà tre uomini: un 33enne di Ravenna, un 44enne e un 50enne residenti a Pistoia, per circonvenzione di incapace e falsità materiale. La società che gestisce l'attività era intestata a un uomo anziano, infermo, indigente che vive in una roulotte.

Il circo era stato da poco ospite ad Arezzo città: i militari hanno ricostruito che la società di spettacolo viaggiante aveva come socio accomandatario, e quindi responsabile legale, un 75enne residente a Latina che risultava - spiegano i Carabinieri - di fatto un prestanome. L'uomo, pur non avendo redditi dichiarati, risultava corrispondere regolarmente i contributi ai dipendenti della società. Però lui non percepiva alcun compenso dalle attività economiche del circo. Ecco ciò che ha reso gli inquirenti sospettosi.

Indagando, è emerso che l'uomo aveva sì un pezzetto di società, ma del valore di soli 100 euro. Di fatto, un escamotage per renderlo responsabile dell'attività. Oltretutto a sua insaputa, sostengono gli inquirenti: l'uomo - che vive in provincia di Latina in una roulette e in condizioni di disagio - nulla sapeva di ciò che veniva fatto a suo nome. Addirittura la sua firma veniva contraffatta per le richieste agli enti locali relative ai permessi per svolgere gli spettacoli. I tre soggetti, tutti incensurati e residenti nelle province di Pistoia e Ravenna, dovranno quindi rispondere dei reati di circonvenzione di incapace in concorso e falsità materiale commesso da privato.