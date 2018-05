Disabilità e servizi innovativi: se ne parla all'Almagià

“La disabilità in una comunità che si cura/2” – percorsi di innovazione dei servizi per le persone con disabilità - è il tema del convegno che si terrà mercoledì 9 maggio, dalle 9 alle 13, alle Artificerie Almagià in via dell’Almagià 50. E’ il secondo appuntamento, dopo quello del 26 gennaio scorso, dedicato alla presa in carico delle persone disabili, ai servizi loro dedicati e alle opportunità di inserimento. In questo secondo incontro, dedicato in particolare all’esperienza ravennate, parleranno l’assessora alle Servizi sociali Valentina Morigi; Massimo D’Angelillo, economista e presidente Genesis srl; Danila Casanova, direttrice Inps sede di Ravenna; Stefania Ballardini, del collocamento mirato Agenzia regionale per il lavoro di Ravenna; Tiziana Grilli, coordinatrice per la disabilità intellettiva per il Dipartimento salute mentale – dipendenze patologiche Ausl Romagna. Gli interventi offriranno spunti su temi come il riconoscimento della 104, le opportunità lavorative e le nuove modalità di presa in carico delle persone con disabilità.

Dopo una pausa e l'esibizione della band Abbi Dubbi Ravenna sarà proiettata la prima parte del video di presentazione della rete dei servizi territoriali. Seguiranno interventi a cura della cooperazione sulla rete dei servizi territoriali e le prospettive future. In chiusura la proiezione della seconda parte del video. Gli interventi saranno sottotitolati grazie a Fiadda Emilia-Romagna nell’ambito del progetto regionale “abbattere le barriere della comunicazione”.

“Questo secondo incontro – afferma l’assessora Morigi – ci offre l’opportunità di approfondire e riflettere sugli aspetti concreti e sulla progettualità messa in campo nel nostro territorio per coinvolgere e far partecipare effettivamente le persone disabili alla vita della comunità. Ci consentirà, inoltre, di valutare la validità dei percorsi realizzati e accogliere eventuali suggerimenti migliorativi per diventare sempre di più una città inclusiva”. La partecipazione è gratuita. E’ gradita l’iscrizione scrivendo ad accoglienzasociale@comune.ra.it oppure telefonando al numero 0544482550, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni: walterrollo@comune.ra.it, fabriziodichiara@comune.ra.it

A questo appuntamento seguirà martedì 15 maggio, dalle 17 alle 20 sempre alle Arteficerie Almagià, l'Open space technology, un momento partecipato condotto da Monia Guarino, per raccogliere idee e contributi per lo sviluppo della rete dei servizi. Tramite attività di facilitazione, mediazione e negoziazione saranno realizzati gruppi di confronto con l’obiettivo di fare emergere proposte fattibili e percorribili per migliorare l’accoglienza e l’inclusione delle persone con disabilità.