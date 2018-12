Disagi ferroviari tra Bologna e la Romagna: "Il Governo abbandona i pendolari"

"Il Governo abbandona i pendolari vittime di disagi ferroviari". E' l'accusa che arriva dal deputato Marco Di Maio a seguito della risposta ottenuta alla propria interrogazione sui disservizi nei collegamenti ferroviari tra Bologna e Rimini. Una interrogazione partita da un episodio verificatosi nel luglio scorso che aveva lasciato al caldo torrido e senza condizionatore oltre 200 viaggiatori con un blocco di quattro ore e mezza.

"Un caso che ovviamente non è imputabile a questo Governo - afferma Marco Di Maio - ma avevo chiesto maggiori iniziative per attuare per tutelare gli utenti in caso di gravi disservizi e per potenziare i servizi a favore degli utenti. Mi è stata data una risposta tecnica, tesa solo a giustificare i disagi provocati da quel singolo caso, senza assumere alcun impegno, senza dire una parola sul futuro, senza proporre alcun investimento. Eppure hanno avuto 5 mesi di tempo per pensarci. E' grave che si ignorino così migliaia di persone che ogni giorno si muovono sulla tratta Adriatica e in particolare tra le città di Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini. Torneremo a chiedere più investimenti e più attenzione, non bastano le promesse".