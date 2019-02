Degrado in centro città: "Un campo nomadi e una discarica abusiva"

Il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi denuncia una situazione di degrado che da tempo si verifica in via delle Industrie, in pieno centro urbano, all’interno del piazzale dell’ex sede del Consorzio Agrario - vicino all’Accademia di Belle Arti, al civico 76. Il consigliere segnala la presenza di una serie di camper dove “vivono dei gruppi nomadi e giace una discarica di rifiuti abbandonati, tra cui gomme di auto ed eternit. Una signora ci ha riferito di aver fatto la segnalazione a Hera che ha girato tutto alla Polizia municipale, perché Hera non può intervenire sulla raccolta dei rifiuti nelle proprietà private. Diversi cittadini avevano in precedenza contattato la nostra consigliera territoriale della Darsena, Elisa Frontini".

"Ci rivolgiamo perciò al sindaco perché riferisca come intenda operare in proposito, tenuto conto, tra l’altro, che, secondo il testo unico di legge che regola i Comuni italiani “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”".