"Discarica di rifiuti a cielo aperto in piazza Costa"

Nella piazza del mercato coperto, da poco riaperta al pubblico, nella cosiddetta oasi interrata per lo scarico rifiuti si trova un compattatore, ovvero un macchinario interrato che compatta i rifiuti mediante un sistema a cilindri. Essendo sottodimensionato e mal progettato, sono più le volte che si blocca di quelle che funziona correttamente. La versione di Hera tende a incolpare gli utenti: in parte può essere vero, ma è anche vero che il meccanismo è troppo delicato e si inceppa. Sono anni, dal 2014, che provvedo io - quando la mia attivita di edicola a fianco del compattatore è aperta - ad avvertire il personale tecnico di Hera che provvede a sbloccare il meccanismo, e ciò avviene anche più volte al giorno. La domenica, poi, il personale non lavora e nessuno è reperibile e quindi se casualmente passa uno spazzino si pulisce e non si ripristina. Domenica già alle sei di mattina nella mia attività ho trovato il compattatore bloccato, senza la possibilità di avvertire nessuno. Sono passati due spazzini che hanno rimosso i sacchi, ma il compattatore è rimasto bloccato con le conseguenze che si vedono dalle. Sacchi in mezzo alla piazza per tutta la domenica.

Marcello Muzi